Plus de 50 organisations syndicales internationales appellent au référendum et au respect des droits humains au Sahara occidental

Chahid El Hafeh, 06 fev 2021 (SPS) Quelque 58 organisations syndicales internationales ont lancé un appel pressant à la communauté internationale pour le respect des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’AG de l’ONU, appelant toutes à permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance.

"Nous nous adressons aux organes qui portent la plus grande responsabilité dans le conflit, l'Organisation des Nations unies, l'Union européenne, le président des États-Unis, l'Union Africaine et le gouvernement espagnol, afin qu’ils respectent les résolutions internationales et mettent en place les moyens nécessaires pour organiser le plus rapidement possible le Référendum d'Autodétermination au Sahara Occidental", ont-elle écrit dans une lettre dont une copie es parvenue à SPS.

Elles ont également appelé à la libération immédiate des prisonnières et prisonniers politiques sahraouis au Maroc, condamnés dans des procès irréguliers et sans garanties, ainsi que le retrait immédiat du Maroc des territoires occupés et la démolition du mur de la honte qui divise le territoire du Sahara occidental et son peuple en deux parties.

Les signataires estiment que le nouveau président des USA, Joseph Biden annule la décision de Donald Trump sur la souveraineté prétendue du Maroc sur le Sahara Occidental, conformément aux résolutions internationales sur le sujet.

Les organisations syndicales ont réaffirmé le droit du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles, minières, halieutiques, comme l’a réaffirmé la Cour de Justice de l'Union Européenne en 2016 et 2018.

Les organisations syndicales ont enfin appelé à permettre la Minurso de mener à bien sa mission principale pour laquelle elle a été mandatée en 1991 par le Conseil de sécurité et dont son nom l’indique à savoir (mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental.

Voici les organisation syndicales signataire de cette lettre :

UGTSARIO, du Sahara Occidental

CIG, de Galice (Espagne)

CTA Autónoma, de Argentine

Unión Syndicale Solidaires, de France

Intersindical-CSC, de Catalonie (Espagne)

LAB, del Pays Basque (Espagne)

Intersindical Valenciana, ( Valence-Espagne)

CUT, de Aragón

Confederación Intersindical, de Espagne

CUT, de Brésil

CUT Auténtica, de Paraguay

CUT, de Colombie

CTA de los Trabajadores, de Argentina.

FRUGA, de Galice(Espagne)

SLG, de Galice (Espagne)

SOGAPS, de Galice (Espagne)

FSOC, de Canarias

ESCULCA, de Galice

CUT, de Chili

CGTP, de Perú

ELA, del Pays Basque (Espagne)

CST/JBE, de Nicaragua

BLLAHWU, de Butsuana

BOFEPUSU, de Butsuana

SAT, de Andalucía

STEILAS, del País Vasco

UITBB, Federación Internacional de Sindicatos de la Construcción (de la FSM)

FUS, de Uruguay

ESNA (Encuentro Sindical Nuestra América)

PIT-CNT de Uruguay

The Norwegian Union of Municipal and General Employees- Fagforbundet (Sindicato de Empleados Públicos Municipales y Generales), de Norvège

Intersindical Canaria, de Canarias

REDH, capítulo Honduras

CTB de Brésil

USO de Espagne

CUT, de Galice

Corriente Sindical Carlos Chile, de Argentine

CGTP-IN, de Portugal

PCOA (Plataforma de la Clase Obrera Anti-imperialista)

Observatorio de los Pueblos, de Venezuela

Fundación Pueblo Constituyente, de Venezuela

Sindicato Nacional de la Gran Misión Vivienda, de Venezuela

Federación Panchipriota del Trabajo (PEO), de Chipre

United Union Aotearoa / NZ, de Australie

UGTA de Algérie

ULNM, de Mauritanie

USTM, de Mauritanie

CMLT, de Mauritanie

UNTS, de Mauritanie

CMS, de Mauritanie

UNSA, de Mauritanie

UPTM2, de Mauritanie

UITM, de Mauritanie

UETM, de Mauritanie

UMT, de Mauritanie

Australian Council of Trade Union (ACTU), de Australie

The Australian Workers Union (AWU), de Australie

Maritime Union of Australia (MUA), de Australie. (SPS)

020/090/00